Шнобелевскую премию получила работа о взаимосвязи ожирения политиков с уровнем коррупции в стране

Шнобелевские премии присуждаются с 1991 года. Наград удостаиваются авторы научных работ, которые «сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься». Лауреатами премии в 2021 году стали 24 ученых из 10 стран. Вручено 10 шнобелевских премий.

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Шнобелевскую «премию мира» получили авторы работы, которые решили проверить гипотезу о том, что борода у мужчин появилась в связи с необходимостью защиты в бою. Трое американских ученых провели серию экспериментов, в ходе которых доказали, что густая растительность на лице снижает риск перелома челюсти и поглощает примерно 37% энергии удара.

Премию в области медицины получили ученые, которые доказали, что пиковый момент в интимной близости так же эффективен в снятии заложенности носа при насморке, как и противоотечные средства.

Награду в области экономики присудили авторам исследования, изучавшим, как степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.