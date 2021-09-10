Шнобелевскую премию получила работа о взаимосвязи ожирения политиков с уровнем коррупции в стране

Шнобелевские премии присуждаются с 1991 года. Наград удостаиваются авторы научных работ, которые «сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься». Лауреатами премии в 2021 году стали 24 ученых из 10 стран. Вручено 10 шнобелевских премий.
Шнобелевскую «премию мира» получили авторы работы, которые решили проверить гипотезу о том, что борода у мужчин появилась в связи с необходимостью защиты в бою. Трое американских ученых провели серию экспериментов, в ходе которых доказали, что густая растительность на лице снижает риск перелома челюсти и поглощает примерно 37% энергии удара.
Премию в области медицины получили ученые, которые доказали, что пиковый момент в интимной близости так же эффективен в снятии заложенности носа при насморке, как и противоотечные средства.
Награду в области экономики присудили авторам исследования, изучавшим, как степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.