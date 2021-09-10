Бездомный, которому девушка-подросток во Мге подожгла бороду, простил обидчицу и пожелал ей «скорее поумнеть»

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в сети появилось видео, на котором 16-летняя девушка издевается над бездомным – она поджигала волосы и бороду мужчине и смеялась над ним.

Подписчик паблика «Мэш на Мойке» нашел бездомного — это 69-летний Василий Шахов, известный всем как Вася Чернокнижник, он продает книги местным жителем.

Он рассказал, что когда к нему подошли подростки он читал книгу, которую девочки позже выкинули. А после подожгли бороду и волосы и убежали.

Василий простил своих обидчиков и настойчиво отказывался от претензий в разговоре с правоохранителями, которые уже возбудили уголовное дело о хулиганстве. И пожелал девушкам «быстрее повзрослеть и поумнеть».