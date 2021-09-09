Следком ищет девушку-подростка, которая подожгла бороду бездомного в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В сети появилось видео, на котором 16-летняя девушка издевается над бездомным – она поджигала волосы и бороду мужчине и смеялась над ним.

Известно, что инцидент произошел в Кировском районе Ленобласти.

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина началась проверка. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев, сообщает пресс-служба ведомства.

Следком ищет девушку-подростка, которая подожгла бороду бездомного в Ленобласти Следственный комитет, следком, Ленобласть, Кировский район, Издевательство
Следком ищет девушку-подростка, которая подожгла бороду бездомного в Ленобласти Следственный комитет, следком, Ленобласть, Кировский район, Издевательство
Фото: скриншот видео из соцсети

Также будет дана оценка деятельности соответствующих органов системы профилактики.

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