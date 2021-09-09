Следком ищет девушку-подростка, которая подожгла бороду бездомного в Ленобласти

В сети появилось видео, на котором 16-летняя девушка издевается над бездомным – она поджигала волосы и бороду мужчине и смеялась над ним.
Известно, что инцидент произошел в Кировском районе Ленобласти.
По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина началась проверка. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: скриншот видео из соцсети
Также будет дана оценка деятельности соответствующих органов системы профилактики.
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