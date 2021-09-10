Две тысячи ленинградцев споют Гимн Ладоге

В акции, посвящённой 80-летию Дороги жизни, 12 сентября, примут участие более двух тысяч ленинградцев, которых объединит песня «Эх, Ладога».

Творческие коллективы учреждений культуры Ленинградской области, школьники, волонтеры, Юнармейцы и представители общественных организаций ветеранов войны исполнят песню «Эх, Ладога» в памятных местах своих районов.

Следить за акцией можно будет в социальных сетях по хэштегам #ЛадогаДорогаЖизни80 #ЛенОбластьПомнит #ДорогаЖизни80.

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