Ремонт фельдшерско-акушерского пункта начнут в следующем году, а постройка новой амбулатории состоится к 2026 году.
В поселке Кобралово (Гатчинский район) отремонтируют имеющийся фельдшерско-акушерский пункт и через пять лет планируют построить новую амбулаторию. Комплексным проектированием нового ФАПА с учетом перспектив развития данной территории задумались в администрации Гатчинского района.
ФАП в нынешнем состоянии рассчитан на 2500 человек и оказывает людям различную медико-санитарную помощь, однако стены 1960 годов давно требуют обновления.
Фото: администрация Гатчинского района
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