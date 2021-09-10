Ремонт фельдшерско-акушерского пункта начнут в следующем году, а постройка новой амбулатории состоится к 2026 году.

В поселке Кобралово (Гатчинский район) отремонтируют имеющийся фельдшерско-акушерский пункт и через пять лет планируют построить новую амбулаторию. Комплексным проектированием нового ФАПА с учетом перспектив развития данной территории задумались в администрации Гатчинского района.

ФАП в нынешнем состоянии рассчитан на 2500 человек и оказывает людям различную медико-санитарную помощь, однако стены 1960 годов давно требуют обновления.

Фото: администрация Гатчинского района