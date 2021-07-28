Прямо сейчас губернатор Ленобласти отвечает на вопросы жителей в прямом эфире телеканала ЛенТВ24.

Один из вопросов, когда же в поселке Большое Поле Выборгского района Ленобласти появится фельдшерско-акушерский пункт. Глава региона отметил, что проблема с ФАП действительно есть: в поселке были проблемы с участком, который выделили для пункта. После пришлось улаживать вопросы с прокуратурой. Сейчас все решено, ФАП в поселке Большое Поле должен появиться уже в следующем году.

Вам будет интересно Ленинградцы могут записать видеообращение Александру Дрозденко Уже завтра, 28 июля, с 15.00 до 17.00 губернатор Ленобласти ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала ЛенТВ24. Задать вопросы... 27.07.2021 86

Александр Дрозденко добавил, что за последние 2,5 года в Ленобласти уже появилось 20 новых объектов здравоохранения.