«Мне было интересно»: опубликованы кадры допроса педофила, заманившего к себе домой школьницу из Гатчинского района

Следственный комитет опубликовал кадры допроса 33-летнего жителя Петербурга, который заманил к себе 10-летнюю школьницу из Гатчинского района Ленобласти.

Установлено, что задержанный вел с девочкой интимную переписку в соцсетях и звал ее в гости. На вопрос следователя о том, с какой целью он присылал ребенку фотографии, задержанный ответил: «Мне было интересно».

Ранее следком опубликовал кадры из квартиры, куда задержанный заманил школьницу. По словам девочки, мужчина приставал к ней, но ничего плохого сделать не успел.

Возбуждено уголовное дело. Следователи будут ходатайствовать об его аресте.