Полицейские вырвали из лап педофила девочку из Гатчинского района

Автор: Александр Селиванов
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Ребенка обнаружили в квартире 33-летнего мужчины. Он угрожал девочке и приставал к ней.

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Источник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации правоохранительных органов, сотрудники полиции прибыли в квартиру мужчины, который вел переписку с 10-летней девочкой. В квартире была обнаружена запуганная девочка.

Отмечается, что с заявление о пропаже ребенка в полицию обратился отец. Самое худшее удалось предотвратить. Девочка была передана родителям.

Злоумышленник доставлен в полицию. В ближайшее время он будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

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17.08.2021 372
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