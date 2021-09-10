Полицейские вырвали из лап педофила девочку из Гатчинского района

Ребенка обнаружили в квартире 33-летнего мужчины. Он угрожал девочке и приставал к ней.

По информации правоохранительных органов, сотрудники полиции прибыли в квартиру мужчины, который вел переписку с 10-летней девочкой. В квартире была обнаружена запуганная девочка.

Отмечается, что с заявление о пропаже ребенка в полицию обратился отец. Самое худшее удалось предотвратить. Девочка была передана родителям.

Злоумышленник доставлен в полицию. В ближайшее время он будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.