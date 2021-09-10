Пожар произошел в деревне Бережок 10 сентября около 11 часов утра. Спасателям удалось ликвидировать очаг возгорания. Сообщений о пострадавших не поступало.
В пятницу, 10 сентября, в деревне Бережок, Приозерского района, случился пожар. Огонь охватил верхний этаж и крышу жилого здания. Пожарным удалось ликвидировать очаг возгорания. Тушение осложнялось отсутствием источников водоснабжения поблизости.
Сообщений о пострадавших не поступало. Об этом сообщает ОГПС 143 ПЧ Сосново.
Фото: ОГПС 143 ПЧ Сосново.
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