В Выборгском районе у границы задержали двоих иностранцев

Сотрудники ФСБ задержали двоих иностранцев в пограничной зоне в Выборгском районе Ленобласти.

Документов, разрешающих право находиться на этой территории, у них при себе не было. Они хотели попасть в Финляндию и готовили побег заранее, приезжали в Выборг для «разведки, взяли с собой сумки с предметами личной гигены, теплыми вещами и запасом продуктов.

В отношении иностранцев составили административные. Решением Выборгского городского суда, нарушителям назначены штрафы по 500 рублей и административное выдворение за пределы России, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ России.

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Всего за прошлый месяц у границы России со странами Евросоюза задержаны 390 нарушителей, 360 из них – иностранцы.