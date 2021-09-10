Уже доделаны пешеходные дорожки до здания Архива, после чего до улицы Островной уложат асфальт и установят освещение. По итогам работ набережная мыса будет закольцованная с улицей Штурма.

В Выборге активно проводят благоустройство Смоляного мыса. Уже доделаны пешеходные дорожки до здания Архива, после чего до улицы Островной уложат асфальт и установят освещение. По итогам работ набережная мыса будет закольцованная с улицей Штурма.

«Получится законченный красивый ансамбль. Набережная мыса, закольцованная с улицей Штурма, будет привлекательна и удобна для посещения жителей Выборга и гостей города», — такую оценку дал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, куратор Выборгского района Роман Марков.

Благоустройство ведется при софинансировании Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Выборгский район».

Фото: Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти