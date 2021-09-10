В Петербурге открыли движение по Лиговскому путепроводу и обходу Красного села

В Петербурге 10 сентября запустили движение по двум важным трассам: Лиговскому путепроводу и второму этапу обхода Красного Села.
Реконструкция Лиговского путепровода завершилась раньше намеченного срока. Строители расширили магистраль до шести полос, были построены дороги правого и левого направления и демонтирован существующий путепровод.
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07.09.2021 190
Протяженность обхода Красного села составила почти 8 км, по две полосы в каждом направлении. Построена новая развязка на пересечении с проспектом Ленина, реконструированы или построены инженерные сети, современное освещение, ливневая канализация и очистные сооружения.
Новые дороги должны значительно улучшить коммуникации как для местных жителей, так и для транзитного транспорта.