В Петербурге открыли движение по Лиговскому путепроводу и обходу Красного села

В Петербурге 10 сентября запустили движение по двум важным трассам: Лиговскому путепроводу и второму этапу обхода Красного Села.

Реконструкция Лиговского путепровода завершилась раньше намеченного срока. Строители расширили магистраль до шести полос, были построены дороги правого и левого направления и демонтирован существующий путепровод.

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Протяженность обхода Красного села составила почти 8 км, по две полосы в каждом направлении. Построена новая развязка на пересечении с проспектом Ленина, реконструированы или построены инженерные сети, современное освещение, ливневая канализация и очистные сооружения.

Новые дороги должны значительно улучшить коммуникации как для местных жителей, так и для транзитного транспорта.