В Выборгском районе заметили никому ненужную после ДТП иномарку — фото

Кадрами разбитой машины в кювете, находящейся там уже несколько дней, поделились очевидцы.

Фото: группа "АВТОХАМЫ ВЫБОРГА" Фото: группа "АВТОХАМЫ ВЫБОРГА" Фото: группа "АВТОХАМЫ ВЫБОРГА"

Автомобиль обнаружили в районе между поселками Вещево и Житково Выборгского района. Как отметила автор снимков, разбитая машина стоит там уже 3 дня и никто за ней не приходит.