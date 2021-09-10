В Выборгском районе заметили никому ненужную после ДТП иномарку — фото

Кадрами разбитой машины в кювете, находящейся там уже несколько дней, поделились очевидцы.
Фото: группа "АВТОХАМЫ ВЫБОРГА"
Фото: группа "АВТОХАМЫ ВЫБОРГА"
Фото: группа "АВТОХАМЫ ВЫБОРГА"
Автомобиль обнаружили в районе между поселками Вещево и Житково Выборгского района. Как отметила автор снимков, разбитая машина стоит там уже 3 дня и никто за ней не приходит.
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