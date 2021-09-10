Пожарные прибыли на место к тушению огня на площади 100 кв. м. Общая площадь ангара при этом составляет 1 000 «квадратов».

В пятницу, 10 сентября, в Красном Селе (Красносельский район Петербурга) около 17:00 произошел пожар. Возгорание случилось на складской территории в одном из ангаров.

Пожарные прибыли на место к тушению огня на площади 100 кв. м. Общая площадь ангара при этом составляет 1 000 «квадратов». Пожару присвоен второй ранг опасности. На месте работают 45 спасателей и 10 единиц спецтехники.

На 17:58 пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщает 78.ru.

Видео: 78.ru