В Красном Селе горят ангары — видео

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Пожарные прибыли на место к тушению огня на площади 100 кв. м. Общая площадь ангара при этом составляет 1 000 «квадратов».

В пятницу, 10 сентября, в Красном Селе (Красносельский район Петербурга) около 17:00 произошел пожар. Возгорание случилось на складской территории в одном из ангаров.

Пожарные прибыли на место к тушению огня на площади 100 кв. м. Общая площадь ангара при этом составляет 1 000 «квадратов». Пожару присвоен второй ранг опасности. На месте работают 45 спасателей и 10 единиц спецтехники.

На 17:58 пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщает 78.ru.

Видео: 78.ru
Вам будет интересно
В Красном Селе горят ангары — видео Санкт-Петербург, пожар, красное село, Ангары
В Петербурге байкер оказался в больнице после столкновения cо "Шкодой"
Сообщается, что авария произошла из-за водителя автомобиля, который не уступил дорогу мотоциклисту. В пятницу, 10 сентября, в Петербурге столкнулись легковой автомобиль...
10.09.2021 33
Автор