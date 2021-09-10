В Петербурге произошла смертельная авария с участием мотоциклиста

Трагедия произошла вечером, 10 сентября на проспекте Науки.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Об этом в пятницу, 10 сентября сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

«На Науки [прим.ред. проспекте] возле Бутлерова ДТП произошло между Лансером и мотоциклом Suzuki GSX 1000. Трамваям в сторону Гражданки не проехать. Собирается пробка в обе стороны. Пилот 1988 г.р. погиб», — рассказал очевидец ДТП.

На месте аварии уже работают экстренные службы. Состояние автомобилиста и причины ДТП выясняются.