В Петербурге произошла смертельная авария с участием мотоциклиста

Трагедия произошла вечером, 10 сентября на проспекте Науки.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Об этом в пятницу, 10 сентября сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
«На Науки [прим.ред. проспекте] возле Бутлерова ДТП произошло между Лансером и мотоциклом Suzuki GSX 1000. Трамваям в сторону Гражданки не проехать. Собирается пробка в обе стороны. Пилот 1988 г.р. погиб», — рассказал очевидец ДТП.
На месте аварии уже работают экстренные службы. Состояние автомобилиста и причины ДТП выясняются.
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