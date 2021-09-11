Житель Будогощи поджег собственный дом

В полицию Киришского района поступила информация, что в поселке Будогощь на улице Заводская горит дом.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что причиной возгорания стал поджог. Вскоре был выявлен и поджигатель – ранее неоднократно судимый, безработный мужчина 1991 года рождения. Подозреваемый является жильцом этого дома.

Возбуждено уголовное дело.