В Ленобласти задержали мужчину, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Приозерском районе Ленобласти полиция задержала предполагаемый виновника смертельной аварии на трассе в Приозерском районе Ленобласти.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, смертельный наезд на человека произошел в период с 8 по 9 сентября седьмом километре автодороги «Саперное – Джатиево – Мельниково». 61-летнего жителя поселка Ромашки переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Водитель скрылся.
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