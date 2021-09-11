Названы марки самых угоняемых автомобилей в Петербурге

За первые шесть месяцев 2021 года число краж иномарок уменьшилось во всех районов Петербурга.
Самыми угоняемыми автомобилями в Петербурге стали Kia, Hyundai и Mitsubishi, об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Добавляется, что за два года в городе выросла раскрываемость автокраж, количество угнанных автомобилей сократилось почти наполовину.
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07.09.2021 208