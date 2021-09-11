В полицию Всеволожского района 10 сентября обратился 26-летний водитель-экспедитор петербургской компании. Он стал жертвой разбойного нападения.
По его словам, днем в салон его машины, припаркованной на улице Маяковского в поселке Разметелево, сел неизвестный мужчина с пистолетом и приказал ехать на улицу Дерибасовскую. Там он высадил экспедитора.
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11.09.2021 29
Позже водитель нашел машину на парковке, где она и была первоначально. Из салона исчезли 698 тысяч рублей, принадлежащих компании.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.