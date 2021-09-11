Мужчину, заманившего к себе домой школьницу из Гатчинского района, заключили под стражу

Заключен под стражу петербуржец, который заманил домой 10-летнюю девочку из поселка в Гатчинском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба СК Ленобласти, 11 сентября Гатчинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 33-летнего петербуржца. Ему вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Напомним, 9 сентября в Гатчинском районе пропала 10-летняя школьница. Она ушла на занятия в школу и не вернулась домой. Перед исчезновением девочка переписывалась в соцсетях с 33-летним мужчиной. В его квартире школьницу и нашли. Она рассказала, что мужчина приставал к ней, но ничего плохого сделать не успел.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.