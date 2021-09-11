Небольшие дожди и до +20°C — погода в Ленобласти на 12 сентября

В воскресенье, 11 сентября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.
Согласно сообщениям синоптиков, днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью +8…+13°C, местами до +5°C, днем +15…+20°C. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный.
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10.09.2021 177