Небольшие дожди и до +20°C — погода в Ленобласти на 12 сентября

Автор: Гузель Галимова
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В воскресенье, 11 сентября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью +8…+13°C, местами до +5°C, днем +15…+20°C. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный.

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10.09.2021 177
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