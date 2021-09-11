В Киришах пенсионерка взяла кредит в банке и ее тут же ограбили на улице

Полиция Киришского района разыскивает грабителя, который напал на 73-летнюю пенсионерку на улице после того, как она взяла кредит в банке.
Пенсионерка рассказал полиции, что утром у дома №15 по улице Декабристов Бестужевых в Киришах неизвестный в капюшоне выхватил у нее из рук пакет и убежал. В пакете лежало 155 тысяч рублей, которые она чуть ранее взяла в кредит.
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