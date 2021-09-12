Названы должности с зарплатой более миллиона рублей

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал РИА «Новости» должности, на которых в стране можно получать ежемесячную зарплату выше миллиона рублей.

По его данным, такой доход встречается у топ-менеджмента крупных компаний и монополий, а также среди экспатов.

По данным Росстата, в России 17 104 человека имеют заработную плату более миллиона рублей. Среди них у 9167 человек зарплата от одного до полутора миллиона рублей, 5326 человек – от полутора до трех миллионов рублей и 2609 – более трех миллионов.

«Один миллион рублей – это 12 тысяч долларов. А по меркам стран Европы и США это не так уж и много. Все относительно. Среди этих людей много экспатов и конечно, наши монополии и крупный бизнес. Высокие посты это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть», – рассказал Борис Титов

Среди отраслей, где встречаются подобные зарплаты, по данным Росстата – обрабатывающая промышленность, торговля оптовая и розничная, финансовая и страховая деятельности, а также научная и техническая, деятельность в области информации и связи.