В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение 12 сентября

На территории Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение на 12 сентября, начиная с 12:00-15:00.

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На территории региона, преимущество на западе, ожидаются грозы и ливни. В связи с гидрометеорологической обстановкой, повышается вероятность ДТП и аварий на железнодорожном транспорте.

Возможны повреждений на ЛЭП. При возникновении ЧС нужно обращаться в службу спасения по номеру телефону «01». Для мобильных телефонов – «112» или «101».