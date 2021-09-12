Утонувшего с татуировкой «А» подняли из Ладожского озера – рядом дрейфовала лодка

По информации ivbg.ru, 11 сентября в полицию Волховского района сообщили о дрейфующей моторной лодке в Ладожском озере напротив острова Княжно.

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Рядом с ней обнаружен труп мужчины лет 60-65 в камуфляжном костюме. Документов у погибшего не оказалось. Примета – татуировка в виде литеры «А» на левой кисти.

Также при утонувшем нашли ключи от автомобиля, которого на берегу не оказалось. Личность умершего и обстоятельства происшествия устанавливаются.