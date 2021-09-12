Мужчину с ожогами госпитализировали с места пожара в поселке Нагорное

Пожар охватил 48 квадратных метров недостроенной бани, расположенной в поселке Нагорное в Выборгском районе Ленинградской области.

Вам будет интересно Видео: стали известны личности женщины и ребенка, чьи обугленные тела нашли у Выборга Как сообщал ivbg.ru, на 63-м километре железной дороги «Санкт-Петербург – Выборг» были обнаружены сожженные тела женщины и ребенка. Личности умерших установлены. Ими... 17.08.2021 1298

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 12 сентября в 00:15. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 01:40.

В больницу с ожогами на машине скорой помощи доставлен 60-летний хозяин сгоревшего строения. Информация о других пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.