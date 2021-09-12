Погода в Ленобласти: 13 сентября до +18 °C, дожди, местами грозы и ливни

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 сентября на территории Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и ливни.
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12.09.2021 67
Температура воздуха днем составит +13… +18 °C. Юго-западный и западный, переходящий в северо-западный, 8-13 м/с. Ночью – +10… +15 °C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с.
Атмосферное давление ночью и утром будет понижаться, днем начнет повышаться.