В составе сборной воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» из Гатчинского района: Екатерина Волненко, Анастасия Колиш и Анастасия Комова. Тренер команды Александр Комовой.
В субботу, 11 сентября, прошли финальные соревнования Кубка России по настольному теннису. Бронзовыми призерами по итогу оказались спортсменки из Гатчинского района Ленобласти: Екатерина Волненко, Анастасия Колиш и Анастасия Комова. Тренирует спортсменок Александр Комовой.
Теннисистки являются воспитанницами спортивной школы олимпийского резерва «Ника», расположенной в поселке Сиверский Гатчинского района. Об этом сообщает администрация Гатчинского района.
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13.09.2021 43