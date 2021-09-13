ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы

Федеральная антимонопольная служба России постановила, что мобильный оператор Tele2 должен будет снизить стоимость необоснованно повышенных тарифов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения, — говорится в сообщении.
Ранее ФАС возбудила новое дело против Tele2 из-за необоснованного повышения тарифов. Причиной в пресс-релизе ведомства называется необоснованное повышение тарифов с 2021 года, которое затронуло 12 млн абонентов.
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06.09.2021 273