ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы

Автор: Александр Селиванов
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Федеральная антимонопольная служба России постановила, что мобильный оператор Tele2 должен будет снизить стоимость необоснованно повышенных тарифов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения, — говорится в сообщении.

Ранее ФАС возбудила новое дело против Tele2 из-за необоснованного повышения тарифов. Причиной в пресс-релизе ведомства называется необоснованное повышение тарифов с 2021 года, которое затронуло 12 млн абонентов.

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