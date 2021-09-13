В центр «Велес» на попечение попали три раненых диких животных

Центр спасения диких животных «Велес» принял на реабилитацию новых постояльцев. Специалисты выхаживают лисенка, енотовидную собаку и выдру.

Фото: центр спасения диких животных "Велес" Фото: центр спасения диких животных "Велес"

Об этом в понедельник, 13 сентября, рассказали в «Велесе» в своем Инстаграм. Как выяснилось позже, у прибывшей лисицы диагностировали перелом двух лап. Такие увечья животное могло получить после столкновения с машиной.

Енотовидная собака, как отметили в центре, поступила в состоянии сильного истощения, а выдра, которую также удалось спасти лежала на берегу реки без сознания. Сейчас животные идут на поправку и им ничего не угрожает.