В центр «Велес» на попечение попали три раненых диких животных

Центр спасения диких животных «Велес» принял на реабилитацию новых постояльцев. Специалисты выхаживают лисенка, енотовидную собаку и выдру.
Фото: центр спасения диких животных "Велес"
Фото: центр спасения диких животных "Велес"
Об этом в понедельник, 13 сентября, рассказали в «Велесе» в своем Инстаграм. Как выяснилось позже, у прибывшей лисицы диагностировали перелом двух лап. Такие увечья животное могло получить после столкновения с машиной.
Енотовидная собака, как отметили в центре, поступила в состоянии сильного истощения, а выдра, которую также удалось спасти лежала на берегу реки без сознания. Сейчас животные идут на поправку и им ничего не угрожает.
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13.09.2021 38