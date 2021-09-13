В центр «Велес» на попечение попали три раненых диких животных

Автор: Анастасия Щербакова
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Центр спасения диких животных «Велес» принял на реабилитацию новых постояльцев. Специалисты выхаживают лисенка, енотовидную собаку и выдру.

В центр "Велес" на попечение попали три раненых диких животных Центр Велес, Спасение животных, лисы, еноты, выдраФото: центр спасения диких животных "Велес"
В центр "Велес" на попечение попали три раненых диких животных Центр Велес, Спасение животных, лисы, еноты, выдраФото: центр спасения диких животных "Велес"

Об этом в понедельник, 13 сентября, рассказали в «Велесе» в своем Инстаграм. Как выяснилось позже, у прибывшей лисицы диагностировали перелом двух лап. Такие увечья животное могло получить после столкновения с машиной.

Енотовидная собака, как отметили в центре, поступила в состоянии сильного истощения, а выдра, которую также удалось спасти лежала на берегу реки без сознания. Сейчас животные идут на поправку и им ничего не угрожает.

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