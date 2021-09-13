Специалисты взяли пробы для проверки наличия загрязнений птичьим пометом через сточные воды от птицефабрики «Синявская». Результаты анализов оказались отрицательные.
Ветеринарная служба Ленобласти проверила реки Чёрная и Назия в Кировском районе. Специалисты взяли пробы для проверки наличия загрязнений птичьим пометом через сточные воды от птицефабрики «Синявская».
Ветеринары проверяли воду при помощи многопараметрического зонда и капельной тест-системы JBL. Пробы отправили на анализ в ветлабораторию. Результаты анализов оказались отрицательные. Однако исследования будут продолжаться.
Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области
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13.09.2021 45