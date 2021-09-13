Специалисты взяли пробы для проверки наличия загрязнений птичьим пометом через сточные воды от птицефабрики «Синявская». Результаты анализов оказались отрицательные.

Ветеринарная служба Ленобласти проверила реки Чёрная и Назия в Кировском районе. Специалисты взяли пробы для проверки наличия загрязнений птичьим пометом через сточные воды от птицефабрики «Синявская».

Ветеринары проверяли воду при помощи многопараметрического зонда и капельной тест-системы JBL. Пробы отправили на анализ в ветлабораторию. Результаты анализов оказались отрицательные. Однако исследования будут продолжаться.

Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области