В России предложили ввести три обязательных выходных после вакцинации

В России следует обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19. С таким предложением выступили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).

«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — отмечается в документе, который есть в распоряжении РИА Новости

Соответствующее письмо было направленно на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

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Авторы инициативы считают, что невозможность получить выходные для вакцинации и опасение из-за сильного иммунного ответа делают незащищенным целый пласт трудоспособного населения.