В Ленобласти выбирают лучшего водителя автобуса

В 47 регионе сегодня, 14 сентября, проходит конкурс профессионального мастерства водителей автобусов.

Водители автобусов должны показать свои знания и умения по двум модулям: знания правил дорожного движения и скоростное маневрирование.

«Конкурс направлен не только на выявление лучших водителей автобусов с профессиональной точки зрения, но и на улучшение качества перевозок автобусами на маршрутах Ленобласти. Этот конкурс также ставит своей целью популяризацию профессии водителя автобуса» ― прокомментировал председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

Как уже ранее писал ivbg.ru, комитет Ленобласти по транспорту приглашает таксистов поучаствовать в региональном этапе конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021». Требования: стаж не менее 3-х лет, трудоустройство в таксопарке или ИП с разрешением на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, отсутствие грубых нарушений ПДД за последний год.