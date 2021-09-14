Российский суд оштрафовал Facebook на 21 млн рублей

Суд оштрафовал Facebook еще на 21 миллион рублей за неудаление запрещенного в России контента, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

— Назначены наказания в виде административных штрафов, всего по пяти делам, в размере 21 миллиона рублей, – говорится в сообщении.

Протоколы составлены по статье Нарушение порядка ограничения доступа к информации.

Общая сумма штрафов, которые российский суд выписал Facebook, превысила 90 миллионов рублей.

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С начала 2021 года Twitter в России выплатил штрафы на сумму более 50 миллионов рублей, Facebook – более 60 миллионов рублей.