Губернатор Ленобласти открыл стратегическую сессию по вопросам соцзащиты региона

«Социальное будущее: основные траектории изменений». Александр Дрозденко выступил на сессии по вопросам социальной защиты

«Мы ушли далеко вперед по тем цифровым государственным сервисам, которые сегодня есть. Сейчас можно получить любые услуги в электронном виде ― начиная от оформления паспорта и до социальных услуг», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Как отметил глава Ленобласти, большая трансформация предстоит в службах здравоохранения, образования и соцзащиты. После чего здесь должен быть доступен полный комплекс цифровизации услуг.

Обсуждение цифровизации социальной сферы продолжили эксперты стратегической сессии, где затронули вопрос проактивной социальной политики.

«До сих пор часть наших жителей просто не знает, что им положены меры поддержки. Мы должны прийти к тому, чтобы большинство социальных услуг назначались автоматически», ― добавил губернатор.

Напомним, что в Ленобласти работает мобильное приложение «Соцзащита», где размещена актуальная информация о мерах социальной поддержки, начислениях и услугах. Оно доступно к бесплатному скачиванию через Google Play и App Store. Также задать свои вопросы сотрудникам соцзащиты можно задать по номеру 8-800-350-06-05 (доб. 2), по телефонам филиалов ЦСЗН и в группах в ВКонтакте и Instagram.