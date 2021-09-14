Губернатор Ленобласти открыл стратегическую сессию по вопросам соцзащиты региона

«Социальное будущее: основные траектории изменений». Александр Дрозденко выступил на сессии по вопросам социальной защиты
Как отметил глава Ленобласти, большая трансформация предстоит в службах здравоохранения, образования и соцзащиты. После чего здесь должен быть доступен полный комплекс цифровизации услуг.
Обсуждение цифровизации социальной сферы продолжили эксперты стратегической сессии, где затронули вопрос проактивной социальной политики.
Напомним, что в Ленобласти работает мобильное приложение «Соцзащита», где размещена актуальная информация о мерах социальной поддержки, начислениях и услугах. Оно доступно к бесплатному скачиванию через Google Play и App Store. Также задать свои вопросы сотрудникам соцзащиты можно задать по номеру 8-800-350-06-05 (доб. 2), по телефонам филиалов ЦСЗН и в группах в ВКонтакте и Instagram.