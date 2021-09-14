Прокуратура Гатчины проверяет сообщение о нападении кассира на ребенка-инвалида в магазине

По информации ivbg.ru, начата проверка по факту сообщения о том, что продавщица магазина около Варшавского вокзала ударила по лицу семилетнего ребенка-инвалида.

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В паблике «Моя Гатчина» женщина, представившаяся матерью, рассказала, что продавщица нанесла удар по лицу ребенка-инвалида, когда он нажал пальцем кнопку на соседней кассе.

В ходе проверки городской прокуратурой Гатчины будет дана оценка действиям продавца магазина, а также иным обстоятельствам произошедшего.