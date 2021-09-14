Терапевт-иммунолог: «Все они начинаются одинаково – что коронавирус, что грипп, что простуда»

Как рассказал ura.ru терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, и грипп, и COVID-19, и простуда начинаются одинаково.

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«Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп», – рассказал Владислав Жемчугов

Эксперт подчеркнул, что при недомогании необходимо сдать тест и на грипп, и на коронавирус.