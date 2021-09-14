ЖК «Галактика» достроен с помощью правительства Ленобласти

Завершен девятый с начала 2021 года долгострой в Ленинградской области – ЖК «Галактика» во Всеволожском районе. Заключение о соответствии выдано 14 сентября.

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Проблемный объект в Новом Девяткино достроила компания ПИК по договоренности с правительством Ленинградской области. В ЖК на 526 квартир заключено 326 договоров долевого участия.

В «ГлавСтройКомплекс ЛО» должны была завершить строительство в 2018 году, но обанкротились осенью того же года – при готовности объекта всего в 30%.

Нынешний застройщик ПИК достроил и другой долгострой – ЖК «Карат» в Кингисеппе. С начала 2021 года в Ленинградской области ввели в эксплуатацию дома в ЖК «Карат», «Землянино», «Сокол», «Материк», «Дом на Коралловской», «Северный вальс» и «Галактика».