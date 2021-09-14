Самокатчик сбил мужчину с ребенком на руках в Петербурге

Инцидент произошел в Приморском районе города. Как отметил очевидец, отец девочки после столкновения находился в шоке и просто пошел дальше со своей дочкой.

Об этом вечером, 14 сентября, сообщает портал Мегаполис. Момент столкновения свидетель инцидента не успел зафиксировать. Однако по его словам, двое мужчин на электросамокатах пересекали Гаккелевскую улицу по пешеходному переходу на пересечении с Камышовой улицей. Выехав на тротуар на Камышовой улице, они врезались в мужчину, который нес на руках девочку возрастом около 4-5 лет.

«Представляете на пешеходной зоне врезается в ребёнка с отцом, отец падает на ребёнка. Ребёнок плачет», — поделился очевидец.

Автору видео показалось, что отец ребенка был в шоке после столкновения — он просто взял ребенка и пошел дальше, никак не отреагировав на самокатчика.

ЗА прошедшие сутки это не первый инцидент с участием самокатчиков. Ранее мы писали, что пожилой самокатчик пострадал в ДТП на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова в Петербурге. Дорогу он пересекал на красный свет светофора.