Форум с иностранными гостями обойдется Ленобласти в 3 млн рублей

Балтийский форум соотечественников пройдет в Ленобласти осенью этого года. Организация мероприятия обойдется региону в «круглую» сумму.

Как сообщает портал 47news со ссылкой на сайт госзакупок, 12 октября пройдет аукцион, где определят организатора Балтийского форума соотечественников. Начальная цена контракта составляет 1 миллион 900 тысяч рублей. Однако в рамках проведения форума отдельно есть еще один контракт на почти 1 млн 300 тысяч рублей.

Так, форум пройдет в Ленобласти за четыре дня в ноябре. Подрядчик займется организацией мероприятия, его рекламой, а также обеспечит фото- и видеосъемку на нем. Традиционно крупное мероприятие пройдет в Приозерском районе.

Отдельный контракт на 1 млн 291 тысячу рублей обеспечит гостей проживанием и размещением на время проведения форума. Средства также выделят из областного бюджета. Планируется, что не меньше 40 человек разместятся в двухместных номерах, ещё порядка 30 — в одноместных. Все они будут питаться в формате шведского стола.