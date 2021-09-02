Программа льготной ипотеки обойдется российскому бюджету в 89 млрд рублей

Министерство финансов не прогнозирует изменения в затратах государства на льготную ипотеку в следующем году.

Об этом рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. По словам чиновника, затраты на программу оцениваются в 89 млрд рублей. Примерно такой же бюджет закладывался и в программу, рассчитанную на 2021 год.

«Нет, оценка не изменилась. Мы дополнительных денег на 2022 год не запрашиваем. В дальнейшем все, конечно, будет зависеть от динамики ставки Центрального банка…Если ставка ЦБ будет меняться не так как мы ожидаем, то тогда мы будем корректировать», — цитирует слова Моисеева ТАСС