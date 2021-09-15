Ленобласть может получить почти 9 млрд рублей на строительство дорог во Всеволожском районе

Ленобласть направила заявку на получение инфраструктурного кредита на сумму 8,5 млрд рублей под ставку 3% годовых, об этом сообщил губернатор региона на встрече с жителями Всеволожского района.

Все эти средства будут направлены на строительство дорог и развязок во Всеволожском районе. В частности, на строительство развязки в Кудрово, реконструкцию Колтушского шоссе и создание транспортного обхода Мурино через Пискаревский проспект.

В настоящий момент специалисты составили полные сметы и направили заявки в федеральные ведомства.

Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.