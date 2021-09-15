В Ленобласти в летних лагерях отдохнули более 80 тысяч детей

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор Ленобласти подвел итоги летней оздоровительной компании 2021 года.

В 525 лагерях региона отдохнули 83 904 ребенка, в том числе 2 440 детей дошкольного возраста.

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15.09.2021 56

За лето Роспотребнадзор провел 538 проверок летних оздоровительных учреждений. Среди частых нарушений — плохое санитарное состояние помещений лагеря, нарушения проветривания в комнатах, правил хранения продуктов и отбора суточных проб.

Большинство замечаний были устранены незамедлительно.

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