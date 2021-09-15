С 2022 года пособия по беременности и родам будут начислять автоматически

В России с 2022 года пособия по беременности и родам будут назначаться работающим россиянам в беззаявительном порядке. Это же касается и единовременных выплат при рождении ребенка.

Как рассказали в Минтруде, россиянам больше не потребуется писать заявления на эти выплаты. Также в связи с переходом на электронный больничный с 2022 года не нужно передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу — номер больничного будет приходить непосредственно в Фонд социального страхования для оплаты, а также направляться работодателю.

Сведения о размере зарплаты, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка — из информационной системы ЗАГСа. На основании этих данных будут назначать пособия по беременности и родам и в связи с рождением ребенка.

Напомним, что до конца минтруд изменит правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет и пособия родителям-одиночкам с детьми от 8 до 17 лет.