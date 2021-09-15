Роснедра: Рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год

Рентабельный запасов нефти в России осталось на 21 год, однако поводов для паники нет.

Как заявил председатель комитета Госдумы (ГД) по энергетике Павел Завальный, причин для паники нет, поскольку допдоход от нефтедобычи и экспериментальный налоговый режим повысят рентабельность разработки запасов.

Он отметил, что экономика России постепенно перестает опираться только на нефтегазовый сектор.

— Лесная отрасль сейчас будет развиваться более активно после принятых решений, учитывая стоимость древесины на внешних рынках. И другие высокотехнологичные отрасли тоже будут набирать обороты, — рассказал депутат Госдумы, добавив, что экономике нужно преодолеть инфляционный скачок, вызванный пандемией.