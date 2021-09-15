16 сентября местами по Ленобласти пройдет небольшой дождь

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 16 сентября, в Ленобласти ожидается облачная погода.

Согласно сообщениям синоптиков, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1…+6°C, днём +8…+13°C. Ветер северный слабый.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 17 сентября, в Ленобласти местами ожидаются заморозки до -2°C.

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15.09.2021 118
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