На пышных столах можно встретить картофель, тыкву, огурцы, помидоры, сыры и виноград.

В среду, 15 сентября, в Подпорожье собрались садоводы со всей Ленобласти, чтобы побороться за звание лучшего. Столы буквально ломились от достижений ленинградцев — картофель, тыква, огурцы, помидоры, сыры и виноград. Все это можно было встретить на пышном смотре-конкурсе. Об этом рассказали 47channel.

Напомним, что победителей и призеров выбирают в семи номинациях: «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший животновод», «Лучший овощевод», «Лучший пчеловод», «Лучший цветовод», «»Самый благоустроенный дачный (садовый) участок», «Лучшая детская грядка».

Фото: 47channel