Пеночка поймала комара, находясь в руках сотрудника Ладожской станции

Сотруднику Ладожской орнитологической станции удалось запечатлеть момент, когда маленькая пеночка, зафиксированная в руках, поймала комара.
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15.09.2021 66
Представителя рода мелких насекомоядных птиц из семейства пеночковых принесли на кольцевание. В этот момент она успела поймать комара, а фотограф успел зафиксировать этот момент.
«И пеночка молодец, и фотографу браво», – подписали фото сотрудники Ладожской орнитологической станции