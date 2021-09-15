Пеночка поймала комара, находясь в руках сотрудника Ладожской станции

Автор: Сергей Агутин
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Сотруднику Ладожской орнитологической станции удалось запечатлеть момент, когда маленькая пеночка, зафиксированная в руках, поймала комара.  

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Представителя рода мелких насекомоядных птиц из семейства пеночковых принесли на кольцевание. В этот момент она успела поймать комара, а фотограф успел зафиксировать этот момент.

«И пеночка молодец, и фотографу браво», – подписали фото сотрудники Ладожской орнитологической станции
Ладожской станции
Фото: vk.com/ladogabirds
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