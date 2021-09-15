Тихвинским медикам вручили ключи от новых квартир — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Тихвинского района
Фото: администрация Тихвинского района

10 медицинских работников стали новоселами в новых квартирах бывших помещений стоматологической поликлиники.

В среду, 15 сентября, в Тихвине 10 медикам вручили ключи от новых квартир. Подарить жилье новоселам удалось благодаря совместному проекту муниципальной власти и тихвинской больницы. В квартиры превратили бывшие помещения стоматологической поликлиники.

Тихвинским медикам вручили ключи от новых квартир — фото Тихвин, Новые квартиры, Новоселье, медики, ключи от квартир
Тихвинским медикам вручили ключи от новых квартир — фото Тихвин, Новые квартиры, Новоселье, медики, ключи от квартир
Тихвинским медикам вручили ключи от новых квартир — фото Тихвин, Новые квартиры, Новоселье, медики, ключи от квартир
Тихвинским медикам вручили ключи от новых квартир — фото Тихвин, Новые квартиры, Новоселье, медики, ключи от квартир

Об этом рассказала пресс-служба администрации Тихвинского района.

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Тихвинским медикам вручили ключи от новых квартир — фото Тихвин, Новые квартиры, Новоселье, медики, ключи от квартир
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