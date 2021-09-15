10 медицинских работников стали новоселами в новых квартирах бывших помещений стоматологической поликлиники.
В среду, 15 сентября, в Тихвине 10 медикам вручили ключи от новых квартир. Подарить жилье новоселам удалось благодаря совместному проекту муниципальной власти и тихвинской больницы. В квартиры превратили бывшие помещения стоматологической поликлиники.
Об этом рассказала пресс-служба администрации Тихвинского района.
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15.09.2021 32