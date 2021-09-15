Мальчику было полтора месяца.
Халатность петербургских врачей стоила жизни малышу: после операции медики случайно оставили в его легком часть иглы. Подробности сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Опасный предмет попал в левую плевральную полость. Острие повредило легкое, в итоге полуторамесячный малыш умер от потери крови. Все случилось 12 сентября — после того, как мальчика выписали домой. С произошедшим разбираются следователи и прокуратура.
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